وقالت الوزارة حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الأربعاء، إن الطبيب المعالج للوزيرة طلب زيادة المراقبة على حالتها في المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت "باشلو" قد كتبت تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد اكتشاف إصابتها بـ "كوفيد-19" أنها أثناء تواجدها فى العزل، وستقوم بتعديل الجدول الزمنى الخاص بها للأسبوع القادم.

يذكر أن "باشلو" تبلغ من العمر 74 عاما وعادت فى يوليو عام 2020 إلى الحكومة الفرنسية من باب وزارة الثقافة، بعد أن غادرت العمل الوزارى منذ عام 2012.

