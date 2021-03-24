نادي "جولف مدينتي" ينظم يومًا مميزًا لتعليم السيدات رياضة الجولف.. صور

نظم نادي جولف مدينتي، يومًا مميزًا لتعليم وتدريب السيدات والفتيات رياضة الجولف، والذي يقام بشكل دوري، آخر يوم أربعاء من كل شهر.

وبدأ اليوم بمحاضرة عن التغذية، والتعرف على الأطعمة والمشروبات المفيد منها والضار لجسم الإنسان بشكل عام، والرياضيين بصورة خاصة، وبعد ذلك توجهت المشاركات إلى ملاعب نادي جولف مدينتي، وتلقوا محاضرات نظرية عن كيفية ممارسة اللعبة، وتلقوا تدريبًا عمليًا في قواعد اللعبة بالنسبة للمبتدئات، وجرت مسابقة للممارسات، فازت بالمركز الأول فيها باتريس فان ليدن، فيما حققت صوفي عيسى المركز الثاني، وتم توزيع الجوائز على الفائزين.





وقال محمد عطالله، ممثل مالك الجولف "مجموعة طلعت مصطفى"، إن تنظيم هذا اليوم، يهدف إلى التوسع في نشر لعبة الجولف من خلال الاعتماد على المرأة التي من خلالها يمكن نقل اللعبة لجميع أفراد الأسرة.

وتابع، أن ممارسة الرياضة بشكل عام تمنح الثقة في النفس، ولابد زيادة التنافسية ونشر الرياضة من خلال المرأة، وأن تنظيم هذا اليوم، يتطور ويشهد إقبالا بشكل جيد، فالبداية كانت بحضور 12 مشاركة، ووصل العدد إلى 40 مشاركة اليوم.





وكشف عطالله، عن العديد من الأحداث التي سيستضيفها نادي جولف مدينتي في الفترة القادمة، منها بطولة الجمهورية التي تعد الأقدم في القارة الأفريقية، والتي ستقام في الفترة من 1 إلى 3 أبريل، بمشاركة أفضل اللاعبين في مصر، ولاعبين من تونس والبحرين.

وأشار إلى أن تنظيم هذه البطولة في نادي جولف مدينتي للمرة الأولى يعد شرف كبير، نظرا للأهمية التاريخية للبطولة التي انطلقت عام 1921، موضحًا أن العديد من المنافسات ستقام خلال شهر رمضان في نادي مدينتي للجولف، منها الفوت جولف وهي لعبة جديدة تجمع بين كرة القدم والجولف.





وتم تصميم ملاعب جولف "مدينتي" وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية على يد روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحداً من أشهر المتخصصين فى تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من 270 ملعب جولف في حوالى 40 دولة، وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم، وتتولى إدارته شركة ترون التي تعد واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم .