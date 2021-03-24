محافظ بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات الخمس على مستوى المحافظة.. صور

وأكد المحافظ، أن الأمهات رمزًا للحكمة والصبر والعطاء، وأننا ندين لكل أم كانت السبب في وجود أبناء يفخر بهم وطنهم وأهلهم، موجهًا رسالة حب وتقدير لجميع أمهات الشهداء بجمهورية مصر العربية عامة وبورسعيد خاصة، داعيًا الله أن يحفظ جميع أبناء مصر من كل سوء أو مكروه.

وحصدت لقب الأم المثالية على مستوى محافظة بورسعيد "سميرة حسن عبده الدمك"، بينما حصلت على المركز الثاني "أمل عبد اللطيف رضوان" والدة الشهيد نقيب مهندس عمرو أحمد السقا، والمركز الثالث "عائشة السيد محمد موسى"، وحصلت "ميرفت عويضه ميخائيل" على المركز الرابع، وبالمركز الخامس "نجلاء مستجير محمد" والدة الشهيد مجند محمود رضا مندور.