اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات الخمس على مستوى المحافظة.. صور

الأربعاء، 24 مارس 2021 07:59 م
محافظ بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات الخمس على مستوى المحافظة.. صور المحافظ والأمهات المثاليات
بورسعيد - محمد عزام

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كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، الأمهات المثاليات الخمس على مستوى المحافظة، وذلك خلال احتفالية بقاعة السفيرة "فايزة أبو النجا" في الديوان العام. 

وأكد المحافظ، أن الأمهات رمزًا للحكمة والصبر والعطاء، وأننا ندين لكل أم كانت السبب في وجود أبناء يفخر بهم وطنهم وأهلهم، موجهًا رسالة حب وتقدير لجميع أمهات الشهداء بجمهورية مصر العربية عامة وبورسعيد خاصة، داعيًا الله أن يحفظ جميع أبناء مصر من كل سوء أو مكروه. 
 
وحصدت لقب الأم المثالية على مستوى محافظة بورسعيد "سميرة حسن عبده الدمك"، بينما حصلت على المركز الثاني "أمل عبد اللطيف رضوان" والدة الشهيد نقيب مهندس عمرو أحمد السقا، والمركز الثالث "عائشة السيد محمد موسى"، وحصلت "ميرفت عويضه ميخائيل" على المركز الرابع، وبالمركز الخامس "نجلاء مستجير محمد" والدة الشهيد مجند محمود رضا مندور.
 
الام المثالية بمحافظة بورسعيد
الام المثالية بمحافظة بورسعيد

الام المثالية علي مستوي محافظة بورسعيد
الام المثالية على مستوى محافظة بورسعيد

الام المثالية ميرفت
جانب من التكريم 
المحافظ والامهات المثاليات
المحافظ والأمهات المثاليات

ام الشهيد عمرو السقا
ام الشهيد عمرو السقا

ام الشهيد محمود مندور
أم الشهيد محمود مندور

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

الأم المثالية

الأمهات المثاليات

محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان

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