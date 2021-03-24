محافظ المنيا يوجه بتوفير منافذ بيع ومعارض للسلع الغذائية بمناسبة شهر رمضان

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، توفير منافذ بيع ومعارض للسلع الغذائية بمناسبة شهر رمضان، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ والمهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز، ووكلاء الوزارة، ومديرى المديريات، والجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلى أن المنيا من أهم المحافظات التى تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لتنفيذ مشروعات التطوير على أرضها، مؤكداً ضرورة تحمل المسؤولية، وتوحيد الجهود، فى تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى أطلقها رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالى 192 قرية وتوابعها، لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة وتوصيل كافة الخدمات والمرافق لقرى الريف المصرى، وفقاً لرؤية مصر 2030، مشدداً على تنفيذاً توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، فى هذا الصدد ، والعمل على، إزالة كافة المعوقات وتذليل العقبات، ومراقبة مؤشرات الأداء أثناء التنفيذ، بالإضافة الى إشراك المجتمع المحلى فى عملية التطوير،مع الاستعانة بالمقاولين والعمالة المحليين لتوفير فرص عمل لأهالى تلك المناطق، مشيراً إلى أن هناك متابعة مستمرة بصورة مباشرة، على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من الاعمال، وفقاً للمعايير القياسية، وبجودة عالية لتحقيق الأهداف المطلوبة، ونسب المعدلات، فى إطار الجدول الزمنى المحدد.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة بدأت السبت الماضى فى تنفيذ الموجة 17 من حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة "حماية النيل "والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات عليها بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، حيث تستهدف الحملات إزالة 93 حالة، وتم تنفيذ 54 حالة حتى الآن.

وهنأ المحافظ الحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، موجهاً رؤساء المراكز، ومديريتى التموين، والزراعة، بإعداد دراسة شاملة لإقامة المعارض، وفتح العديد من منافذ البيع بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكداً على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة السلع الغذائية، ومتطلبات المواطنين، على ان تكون بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وشدد محافظ المنيا، على المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، مؤكداً ضرورة تكثيف الحملات الميدانية على الأماكن العامة التى يتردد عليها المواطنون ومتابعة نسب الاستيعاب المحددة، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة داخل وسائل النقل العام، ومواقف السيارات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف تنفيذ التعليمات، مناشداً المواطنين للتوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى فى حالة الشكوى من أى أعراض، أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تخصيص 19 مستشفى داخل المحافظة لحالات كورونا، وتعمل جميعها بكفاءة وانتظام، ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.، موجها بتنظيم قوافل، بالتعاون والتنسيق مع الصحة والجهات المعنية، لتوعية المواطنين بخطورة الإصابة، وكيفية التعامل مع المرضى.