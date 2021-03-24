محافظ المنيا يوجه بتوفير منافذ بيع ومعارض للسلع الغذائية بمناسبة شهر رمضان

أعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، توفير منافذ بيع ومعارض للسلع الغذائية بمناسبة شهر رمضان، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ والمهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز، ووكلاء الوزارة، ومديرى المديريات، والجهات المعنية.
وأشار المحافظ إلى أن المنيا من أهم المحافظات التى تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لتنفيذ مشروعات التطوير على أرضها، مؤكداً ضرورة تحمل المسؤولية، وتوحيد الجهود، فى تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى أطلقها رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالى 192 قرية وتوابعها، لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة وتوصيل كافة الخدمات والمرافق لقرى الريف المصرى، وفقاً لرؤية مصر 2030، مشدداً على تنفيذاً توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، فى هذا الصدد ، والعمل على، إزالة كافة المعوقات وتذليل العقبات، ومراقبة مؤشرات الأداء أثناء التنفيذ، بالإضافة الى إشراك المجتمع المحلى فى عملية التطوير،مع الاستعانة بالمقاولين والعمالة المحليين لتوفير فرص عمل لأهالى تلك المناطق، مشيراً إلى أن هناك متابعة مستمرة بصورة مباشرة، على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من الاعمال، وفقاً للمعايير القياسية، وبجودة عالية لتحقيق الأهداف المطلوبة، ونسب المعدلات، فى إطار الجدول الزمنى المحدد.
وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة بدأت السبت الماضى فى تنفيذ الموجة 17 من حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة "حماية النيل "والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات عليها بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، حيث تستهدف الحملات إزالة 93 حالة، وتم تنفيذ 54 حالة حتى الآن.
وهنأ المحافظ الحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، موجهاً رؤساء المراكز، ومديريتى التموين، والزراعة، بإعداد دراسة شاملة لإقامة المعارض، وفتح العديد من منافذ البيع بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكداً على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة السلع الغذائية، ومتطلبات المواطنين، على ان تكون بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وشدد محافظ المنيا، على المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، مؤكداً ضرورة تكثيف الحملات الميدانية على الأماكن العامة التى يتردد عليها المواطنون ومتابعة نسب الاستيعاب المحددة، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة داخل وسائل النقل العام، ومواقف السيارات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف تنفيذ التعليمات، مناشداً المواطنين للتوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى فى حالة الشكوى من أى أعراض، أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تخصيص 19 مستشفى داخل المحافظة لحالات كورونا، وتعمل جميعها بكفاءة وانتظام، ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.، موجها بتنظيم قوافل، بالتعاون والتنسيق مع الصحة والجهات المعنية، لتوعية المواطنين بخطورة الإصابة، وكيفية التعامل مع المرضى.
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