محافظة القاهرة تنظم دورات مجانية لتدريب السيدات على الحرف اليدوية

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن جهاز تشغيل الخريجين بالمحافظة، ينظم دوارات مجانية دون أى رسوم لتدريب السيدات على عدة حرف من بينها الحياكة وتطريز المفروشات والنجارة والدهانات فى مراكز التدريب المهنى التابعة لجهاز تشغيل الشباب بحى السلام ومنشية ناصر، مشيراً إلى أن الراغبات فى تلقى التدريب يمكنهن التوجه لجهاز تشغيل شباب الخريجين بالمبنى الإدارى بجراج الأوبرا.

وذكر المحافظ، أن هذه الدورات التى تستمر الواحدة منها لمدة شهر تساعد على دمج المرأة فى المجتمع من خلال مساهمتها فى سوق العمل، حيث تقوم المتدربات بعمل إنتاج حقيقى، ويتم إلحاقهم بالمعارض التى يقوم بها الجهاز لعرض منتجاتهم ومساعدتهم فى تسويقها، كما أنه يتم منحهم شهادات فى نهاية التدريب.

وأضاف عبد العال، فى تصريحات اليوم، أن جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة ينظم عدة برامج تهدف إلى مساعدة المرأة على البدء فى مشروع صغير ضمن محور التمكين الاقتصادى للمرأة أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتى تحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة المرأة الفقيرة والمعيلة والمساعدة على تمكينها اقتصاديا.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة والجمعيات والمؤسسات الأهلية من أجل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية من خلال العمل على التدريب على إنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وفقا لقدرات كل أسرة كمشروعات صغيرة تمثل مصدر رزق يساعد الأسرة على الإنفاق على أبنائهم.