متحدث الرئاسة: الرئيس السيسى يستقبل اليوم بقصر الاتحادية رئيس بوروندى

أكد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يستقبل اليوم بقصر الاتحادية رئيس جمهورية بوروندى ايفاريست ندايشيمى، وذلك وفق خبر عاجل للقناة الأولى.
متحدث الرئاسة: الرئيس السيسى يستقبل اليوم بقصر الاتحادية رئيس بوروندىالأربعاء، 24 مارس 2021 11:03 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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