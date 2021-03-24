اليوم السابع
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متحدث الرئاسة: الرئيس السيسى يستقبل اليوم بقصر الاتحادية رئيس بوروندى

الأربعاء، 24 مارس 2021 11:03 ص
متحدث الرئاسة: الرئيس السيسى يستقبل اليوم بقصر الاتحادية رئيس بوروندى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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أكد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يستقبل اليوم بقصر الاتحادية رئيس جمهورية بوروندى ايفاريست ندايشيمى، وذلك وفق خبر عاجل للقناة الأولى. 


السيسى

الرئيس السيسى

رئيس بوروندى

متحدث الرئاسة

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