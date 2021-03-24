متحدث الرئاسة: الرئيس السيسى يستقبل اليوم بقصر الاتحادية رئيس بوروندى

كتب محمد عبد العظيم

أكد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يستقبل اليوم بقصر الاتحادية رئيس جمهورية بوروندى ايفاريست ندايشيمى، وذلك وفق خبر عاجل للقناة الأولى.