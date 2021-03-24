اليوم السابع
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خالد صلاح
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قوات مكافحة الإرهاب بالعراق تنفذ عملية نوعية ضد داعش بجبال مخمور بنينوى

الأربعاء، 24 مارس 2021 04:00 ص
قوات مكافحة الإرهاب بالعراق تنفذ عملية نوعية ضد داعش بجبال مخمور بنينوى قوات الأمن العراقى
أ ش أ

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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب فى العراق، تنفيذ عملية نوعية ضد تنظيم (داعش) الإرهابي في جبال مخمور بمحافظة نينوى، وقال الجهاز - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - إنه "منذ أكثر من 10 أيام يحكم جهاز مكافحة الإرهاب⁦‬⁩ الطوق على بقايا عصابات ‫داعش‬⁩ في جبال مخمور بعملية نوعية وتكتيك جديد".

يذكرأن، أطلقت القوات الأمنية العراقية أمس الثلاثاء، عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي شرق الأنبار.

وذكر الإعلام الأمني التابع للقوات الأمنية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن الجيش أطلق عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش شرق الأنبار، وأن العملية تمت بمشاركة قوة من الجيش لتأمين منطقة الثرثار وملاحقة العناصر الإرهابية المطلوبة.

فى السياق ذاته، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي أن طيران التحالف الدولي دمر 39 وكرا ارهابيا في نينوى.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، إنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي سلسلة ضربات جوية بلغت 18 ضربة استهدفت جبال قره جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى.
 
وأوضح البيان، أن الضربات الجوية أسفرت عن تدمير 39 وكراً للإرهابيين.

العراق

نينوى

داعش

جبال مخمور

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