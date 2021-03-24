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عاصفة ترابية تغطى أجواء محافظة شمال سيناء لليوم الثانى

الأربعاء، 24 مارس 2021 10:09 ص
عاصفة ترابية تغطى أجواء محافظة شمال سيناء لليوم الثانى عاصفة ترابية بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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شهدت شمال سيناء لليوم الثانى عاصفة ترابية، حيث غطت سماء المحافظة وحجبت الرؤية على مسارات الطرق السريعة والمناطق المنخفضة، وتراجعت حركة السير على الطريق، وتواجد الأهالى على كورنيش بحر العريش الذى علت أمواجه بشكل ملحوظ .

وأعلن ميناء العريش البحرى، استمرار إغلاق الميناء أمام حركة السفن، كما تلقت غرف العمليات بمجالس مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء بلاغات بإغلاق الطرق بنطاق مركز الحسنة، وقرى بئر العبد وإعاقة حركة السير على طريق العريش القنطرة، وانقطاع التيار الكهربائى بمنطقة الشيخ زويد وقرى شرق العريش .

وناشدت محافظة شمال سيناء المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة ولافتات الإعلانات على الطرق وأعلنت رفع درجة الطوارئ بالمستشفيات .

كما أعلنت محافظة شمال سيناء الاستعدادت بين مختلف القطاعات والأجهزة الخدمية للتقلبات الجوية باستمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية ، وجاهزية المرافق الخدمية خاصة المياه والصرف الصحى والكهرباء والتموين والصحة والتضامن الاجتماعى غيرها من الجهات المعنية ، واستمرار متابعة الموقف لحظة بلحظة بالتواصل مع الأرصاد الجوية والرى والموارد المائية وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات والمرافق .

 


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