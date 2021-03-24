صاحبة قضية إثبات نسب ابنتها بالدقهلية: قرار النائب العام أعاد لنا الروح وواثقة فى القضاء

الدقهلية - فريق المحافظات

أكدت أمل عبد الحميد، صاحبة قضية إثبات نسب ابنتها من زميلها فى الدقهلية، بعد طعن النائب العام على حكم براءة المتهم باختطافها واغتصابها، وإعادة النظر في المحاكمة مرة أخرى، أنها سعيدة بقرار النائب العام وتقدم له كل الشكر لحرصه على إعادة الحق لأصحابه.



وأضافت أمل، في تصريحات لـ"اليوم السابع": لا أريد غير حقى وهو أن يكون لابنتي شهادة ميلاد من والدها الحقيقي، والذى ارتكب الواقعة واعترف بفعلته، ولا أريد منه أى شىء أخر، فهو فى أول الأمر أنكر معرفتى تماما، وأننى زميلة له فقط، وعقب إجراء تحليل الــDNA وإثبات نسب الطفلة له، بدأ يغير فى أقواله ويقول إن الواقعة تمت برضائي، وبذلك يوضح أنه يتلاعب منذ بداية القضية.



وتابعت صاحبة قضية إثبات نسبها: "الحمد لله أن الحق سوف يظهر مرة أخرى، وأنا واثقة فى القضاء، وسيتم توضيح كل نقاط الخلاف فى القضية، مؤكدة البقاء على هيئة الدفاع الموجودة معها، والاستمرار فى القضية بنفس الفريق، وتجهيز كل الأوراق وما يخص القضية، فهذا الشخص دمر حياتى وحياة ابنتى".