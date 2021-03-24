اليوم السابع
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خالد صلاح
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روسيا وأمريكا تؤكدان أهمية مواصلة المشاورات حول قضايا أمن الفضاء

الأربعاء، 24 مارس 2021 02:00 ص
روسيا وأمريكا تؤكدان أهمية مواصلة المشاورات حول قضايا أمن الفضاء لافروف وزير الخارجية الروسى
أ ش أ

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 أكدت روسيا وأمريكا، أهمية مواصلة الحوار بما يخض قضايا أمن الفضاء، وأشار بيان لوزارة الخارجية الروسية - أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن ذلك جاء خلال المشاورات الروسية الأمريكية حول قضايا أمن الفضاء التي عُقدت اليوم من خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس.. مضيفة "جرى تبادل لوجهات النظر حول مجموعة واسعة من المشاكل المتعلقة بضمان سلامة الأنشطة الفضائية".
 
وكان المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أشار في تصريحات سابقة، إلى أن روسيا تقدر التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الفضاء وتأمل باستمراره.

يذكرأن، أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أن صاروخ "سويوز 2.1a" الاثنين الماضى انطلق من قاعدة "بايكانور" وعلى متنه 38 قمرا صناعيا من 18 دولة، بينها ثلاث دول عربية.وذكرت قناة " روسيا اليوم " الإخبارية اليوم الاثنين، أن من هذه الأقمار الصناعية تضم أقمارا لكل من تونس والسعودية والإمارات، بالإضافة إلى أقمار صناعية لألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان وكندا والأرجنتين وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى.

وكان من المقرر أن تتم عملية الإطلاق يوم السبت الماضي، إلا أن "روسكوسموس" قررت إرجاءها بسبب الظروف المناخية لضمان سلامة الأقمار الصناعية، وأنه من بين الأقمار الصناعية، التى حملها صاروخ "سويوز" الروسي، القمر الصناعى التونسى "تحدى واحد"، وهو أول قمر صناعى عربى وإفريقى مصنع بإمكانيات محلية بنسبة 100%، أشرف على صناعته مهندسون تونسيون فى شركة "تالنات" المختصة فى التكنولوجيا والبرمجيات والنظم الإلكترونية والأنشطة الهندسية.

 


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روسيا

أمريكا

موسكو

الفضاء

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