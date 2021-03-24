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دعم الأنشطة المتأثرة بكورونا.. أهم بنود خطة موازنة عام 2021-2022 (إنفوجراف)

الأربعاء، 24 مارس 2021 09:44 م
دعم الأنشطة المتأثرة بكورونا.. أهم بنود خطة موازنة عام 2021-2022 (إنفوجراف) أهم بنود خطة موازنة عام 2022

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وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.

وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.

ونستعرض فيما يلى أهم بنود خطة موازنة عام 2021-2022.. 

أهم بنود خطة موازنة عام 2022
أهم بنود خطة موازنة عام 2022

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