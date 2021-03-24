توقف حركة البواخر والمراكب النيلية فى أسوان بسبب الشبورة.. فيديو وصور

أسوان - عبد الله صلاح

توقفت حركة البواخر السياحية والمراكب النيلية التى تعمل بين محافظتى الأقصر وأسوان اليوم الأربعاء بسبب موجة الطقس السيئ والشبورة التى تشهدها البلاد منذ أمس.

فى الوقت ذاته، انتظمت حركة السير على الطرق السريعة، ومنها الطريق الصحراوى الغربى " أسوان - القاهرة "، مع إطلاق تحذيرات بتوخى الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة والعواصف الترابية.

وانتظمت حركة الملاحة الجوية بمطار أسوان الدولى ولم تؤثر العاصفة الترابية على حركة الطيران بين أسوان والقاهرة حتى الآن.

وشهدت مدينة أسوان مساء أمس، عاصفة ترابية غطت سماء المدينة، وانعدامت الرؤية على بعض المناطق الصحراوية، وانخفاضها بشكل نسبى على كافة الأنحاء.