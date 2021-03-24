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توقف حركة البواخر والمراكب النيلية فى أسوان بسبب الشبورة.. فيديو وصور

الأربعاء، 24 مارس 2021 11:24 ص
توقف حركة البواخر والمراكب النيلية فى أسوان بسبب الشبورة.. فيديو وصور اغلاق المجرى الملاحى لنهر النيل بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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توقفت حركة البواخر السياحية والمراكب النيلية التى تعمل بين محافظتى الأقصر وأسوان اليوم الأربعاء بسبب موجة الطقس السيئ والشبورة التى تشهدها البلاد منذ أمس.

فى الوقت ذاته، انتظمت حركة السير على الطرق السريعة، ومنها الطريق الصحراوى الغربى " أسوان - القاهرة "، مع إطلاق تحذيرات بتوخى الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة والعواصف الترابية.

وانتظمت حركة الملاحة الجوية بمطار أسوان الدولى ولم تؤثر العاصفة الترابية على حركة الطيران بين أسوان والقاهرة حتى الآن.

وشهدت مدينة أسوان مساء أمس، عاصفة ترابية غطت سماء المدينة، وانعدامت الرؤية على بعض المناطق الصحراوية، وانخفاضها بشكل نسبى على كافة الأنحاء.

توقف-المراكب-والدهبيات-بأسوان-بسبب-شدة-الرياح
توقف المراكب والدهبيات بأسوان بسبب شدة الرياح

خلو-المراسى-من-المراكب-باسوان
خلو المراسى من المراكب باسوان

وقف-حركة-البواخر-باسوان
وقف حركة البواخر باسوان

 


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