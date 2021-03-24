تفاصيل مشروع تطوير طريق الإسماعيلية - السويس بتكلفة مليارا و250 مليون جنيه

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، جولة ميدانية لتفقد ومتابعة الموقف التنفيذى لأعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المُعاهدة السويس- الإسماعيلية، الذى يعد أحد مشروعات المرحلة الثالثة من المشروع القومى، الكبير لتطوير شبكة الطرق بجميع محافظات الجمهورية.

يتم تطويره بطول 80 كم وعرض 13.9 م أسفلتى، ليصبح الطريق 3 حارات فى كل اتجاه بدلا من حارتين فى كل اتجاه، وحيث يربط الطريق بين مدينتى السويس والإسماعيلية ويتقاطع مع طريق نفق الشهيد أحمد حمدى.

وتتجاوز التكلفة المالية الإجمالية للمشروع مليارا و250 مليون جنيه، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية شهر مايو المقبل.

وأكد محافظ الإسماعيلية، خلال تفقده لقطاعات الطريق على أن تطوير هذا الطريق سيساهم إلى حد كبير فى تسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات على الطريق، بالإضافة إلى رفع معدلات السلامة والأمان، والحد من حوادث الطرق.

كما ناقش محافظ الإسماعيلية، خلال الجولة كافة المعوقات التى تعترض استكمال تنفيذ ما تبقى من أعمال التطوير ورفع الكفاءة للطريق ، والتى أكد بذل أقصى الجهود من جميع الجهات المعنية وذلك لتذليلها فى أسرع وقت ممكن، مع الأخذ فى الاعتبار حل مشكلات ترحيل خطوط المرافق والشبكات على جانبى الطريق.

وخلال الجولة التقى المحافظ بعدد من المواطنين والأهالى بمنطقة قرية نفيشة وأستمع إلى مطالبهم وشكاواهم التى وعد ببذل أقصى الجهود لحلها.

وعلى جانب آخر، وخلال الجولة تفقد المحافظ ومرافقوه من القيادات مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز طبى نفيشة لدخوله ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل قريبًا، وأعطى المحافظ توجيهات بإزالة كافة المعوقات والمبانى القديمة لفتح الشارع الجانبى أمام مدخل المركز البرجوازية الشارع، كما تفقد المحافظ مقر الوحدة المحلية لقرية نفيسة وتفقد كافة الأقسام والإدارات الخدمية بالوحدة.

أعمال رصف طريق الإسماعيلية السويس



المحافظ يتفقد رفع كفاءة طريق الاسماعيلية السويس



تطوير وتوسعة طريق الاسماعيلية السويس



توسعة طريق الاسماعيلية السويس



جولة المحافظ بطريق الاسماعيلية السويس



رفع كفاءة طريق الاسماعيلية السويس



محافظ الاسماعيلية بالطريق الاسماعيلية السويس