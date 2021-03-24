تفاصيل تطوير 9 شوارع بأشمون بتكلفة 40 مليون ودعم طرق الباجور بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا طارئاً لمناقشة الموقف الحالى لتنفيذ خطة رصف الطرق بنطاق المحافظة والمنفذة من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى وذلك فى ضوء الوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة آخر الأعمال والمستجدات على أرض الواقع، جاء ذلك بحضور المهندس طارق الجزار رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى بوسط الدلتا والمهندس محمد عامر مدير عام الهيئة العامة للطرق والكبارى بالمنوفية والمستشار الهندسى للمحافظة ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام.

وقرر محافظ المنوفية دعم قطاع رصف الطرق بمركز ومدينة الباجور بـ(20) مليون جنيه وكلف رئيس المدينة بسرعة إعداد حصر شامل بالشوارع المكتملة المرافق والبدء فى أعمال التنفيذ (رصف - انترلوك).

وخلال الإجتماع أكد محافظ المنوفية على أنه تم إسناد (9) شوارع بمركز ومدينة أشمون باعتماد مالى (40 مليون و700 ألف جنيه ) وهم " شارع عبدالمنعم رياض وامتداده بعزبة لمعى بعرض 12 متر وبطول 2,5 كم ، وشارع صلاح الدين الشرقى والغربى بعرض 8 متر و بطول 2كم ، وشارع الروضة بعرض 10 متر بطول 2كم ، وكذا شارع العبور " الشونة القديمة " بعرض 12 متر بطول 1كم ، وشارع الثورة بعرض 16 متر بطول 2 كم ، والطريق من كوبرى العزباوى ماراً بكوبرى الشنوفى حتى كوبرى شرف بجوار مصرف سبل بعرض 8 متر و بطول 1كم ، وشارع السيدة خديجة بعرض 10 متر بطول 1كم ، شارع الدائرى من ميدان الخالدين حتى كوبرى العزباوى بعرض 10 متر بطول 1كم ، بالإضافة إلى شارع الشهداء بعرض 10 متر بطول 1 كم " .

ووجه محافظ المنوفية بالبدء فى إنشاء ورصف محور جديد موازى لطريق شبين الكوم – قويسنا يبدأ من إمتداد شارع حضانة الفاروق من أمام المستشفى العسكرى وحتى الطريق 840 بطول 4 كم تقريباً لربط شبين الكوم بطريق سلكا الدبايبة ببركة السبع وذلك بمبلغ (20) مليون جنيه، كما وجه محافظ المنوفية مسئولى الهيئة العامة للطرق والكبارى بسرعة إسناد الأعمال بالشوارع المتوقفة لشركات أخرى جادة فى العمل لتسريع معدلات أداء التنفيذ، وضمان الانتهاء منها وفق الخطة الزمنية المقررة لنهو الأعمال، حتى يشعر المواطن بما يتم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه على النهوض بكافة مشروعات البنية التحتية ومنها رصف الطرق، مشيراً إلى أن الحكومة تضع المشروع القومى لرصف الطرق المحلية على أجندة أولويات عملها خلال المرحلة الحالية من أجل رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية ذات الأولوية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.