اليوم السابع
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بوتين يقيل محافظ بينزا الروسية بسبب تلقيه رشاوى تتجاوز 31 مليون روبل

الأربعاء، 24 مارس 2021 06:00 ص
بوتين يقيل محافظ بينزا الروسية بسبب تلقيه رشاوى تتجاوز 31 مليون روبل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مرسوما بإقالة محافظ مقاطعة بينزا الروسية إيفان بيلوزيورتسيف، بسبب خيانته الأمانة، حسبما أفاد المكتب الإعلامى للكرملين، وجاء توقيع المرسوم بعد يومين من احتجاز بيلوزيورتسيف، للاشتباه بتلقيه رشاوى بمبالغ تتجاوز 31 مليون روبل (أكثر من 415,5 ألف دولار)، بحسب" روسيا اليوم".

وفي وقت سابق لم يستبعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف صدور مرسوم في هذا الشأن، موضحا أن فلاديمير بوتين كان يتلقى تقارير عن قضية بيلوزيورتسيف، مضيفا أن الاتهامات الموجهة إليه من صلاحيات الأجهزة القضائية.

فيما ذكرت وكالة RBK الروسية، نقلا عن مصادر لها، أن المرشح الأوفر حظا لتولي إدارة أمور مقاطعة بينزا خلفا لبيلوزيورتسيف هو أوليغ ميلنيتشينكو، الرئيس الحالي للجنة بمجلس الاتحاد (الغرفة العليا في البرلمان الروسي) معنية بالنظام الفيدرالي والسياسة الإقليمية والحكم المحلي وشؤون المناطق الشمالية.


فلاديمير بوتين

روسيا

موسكو

بينزا

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