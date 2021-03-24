اليوم السابع
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بدء التشغيل التجريبى لمصنع العسل الأسود بمركز ملوى بالمنيا.. صور

الأربعاء، 24 مارس 2021 05:45 م
بدء التشغيل التجريبى لمصنع العسل الأسود بمركز ملوى بالمنيا.. صور اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

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تفقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم ، يرافقه اللواء سامى الشناوى رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد ، مصنع العسل الأسود بقرية تونة الجبل بمركز ملوي، حيث شهد المحافظ بدء التشغيل التجريبى للمصنع، وذلك عقب أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تم تنفيذها بالمصنع وفقا لمذكرة الاتفاق التى وقعتها المحافظة مع الهيئة لتشغيل عدد من المشروعات الإنتاجية المتوقفة والمتعثرة لسنوات طويلة بعد حل كافة مشكلاتها، منها مصنع العسل بمركز ملوي.

 

وتابع المحافظ ووفد الهيئة عددا من الأعمال التى تم تنفيذها فى المصنع، حيث تم تشغيل أول وحدة تقشير للقصب فى مصر، وإنتاج عسل أسود فائق الجودة يلبى احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج، فضلا عن منظومة حديثة فى صناعة العسل وإزالة الملوثات من المياه .

 

وأكد محافظ المنيا حرصه الشديد على تشغيل كافة المشروعات المتوقفة بالمحافظة، واستثمار الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة وخلق مشروعات تدر دخلا للأهالى للحد من البطالة وفتح أبواب رزق للمواطنين. 

 

وأضاف المحافظ، أن المحافظة وقعت مذكرة تفاهم مع الهيئة لتشغيل مشروع عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، ومشروع مصنع العسل الأسود بمنطقة تونا الجبل، وكذلك مشروع المجزر الآلى بالمنطقة الصناعية، كما وقعت المحافظة اليوم عقد اتفاق مع الهيئة لرفع كفاءة وتطوير وإدارة مشروع عنابر تربية الدواجن ومصنع الأعلاف ومبنى مصنع أطباق الكرتون بشوشة بمركز سمالوط، لتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات، لتصبح ذات عائد اقتصادى كبير بهدف تحقيق تنمية مستدامة، وتطوير الخدمات والمرافق لتساهم فى توفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة.

 

اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
 
مصنع العسل الأسود
مصنع العسل الأسود

محافظ المنيا

التشغيل التجريبى

مصنع العسل الأسود

مركز ملوى

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