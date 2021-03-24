انقطاع مياه الشرب عن 3 مناطق غرب الإسكندرية بسبب كسر أحد الخطوط

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الإسكندرية عن إنقطاع المياه، عن مناطق غرب الإسكندرية، وذلك نظرا لحدوث كسر بالخط الناقل للمياه قطر 1000 مم، من محطة المنشية 1 بمنطقة أم زغيو فى غرب الإسكندرية.

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية فى بيان لها، أن الكسر المفاجئ سوف يؤدى الى إنقطاع المياه من 3 مناطق غربا وهى وادى القمر والدخيلة والعجمى، وسوف تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الإنتهاء من عملية الإصلاح.

يأتى ذلك فيما واصل فريق عمل إدارة المشاركة المجتمعية عملية حصر وزيارة المناطق والأسر الأشد إحتياجاً بمحافظة الاسكندرية، حيث تم زيارة عدد من الأسر بقري أبيس وخورشيد، وتم عمل الأبحاث الميدانية اللازمة لهذه الاسر تمهيداً لتوصيل المياه، لهم بالتعاون مع شركاء شركة مياه الشرب بالإسكندرية والمؤسسات والجمعيات الخيرية.