اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مارس 2021 02:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الوزراء العراقى يمنح "شلمبرجير" عقدا بقيمة 480 مليون دولار لحفر 96 بئرا نفطية

الأربعاء، 24 مارس 2021 02:00 ص
الوزراء العراقى يمنح "شلمبرجير" عقدا بقيمة 480 مليون دولار لحفر 96 بئرا نفطية مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال مجلس الوزراء العراقى في بيان إنه وافق على منح شركة شلمبرجير الأمريكية عقدا بقيمة 480 مليون دولار لحفر 96 بئرا نفطية في جنوب البلاد، ويعتمد العراق، ثانى أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، على صادرات الخام فى حوالي كل إيرادات الدولة.
 

يذكرأن، أعلنت وزارة النفط العراقية، وجود محادثات مع شركات عالمية حول مشاريع الطاقة الشمسية لبناء محطات بقدرة إجمالية تصل إلى 750 ميجاواط، ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت وزارة النفط العراقية: إنه في إطار حرص العراق على توسيع قدرته الصغيرة على توليد الطاقة فإنه يجري محادثات مع بعض الشركات العالمية، بينها توتال الفرنسية وشركات نرويجية، لمناقشة بناء مشروعات الطاقة الشمسية.

وأضافت وزارة النفط العراقية، أن كل محطات الطاقة الشمسية السبع سوف تقام في جنوب البلاد، وبينها محطة بطاقة 300 ميغاواط في كربلاء.

 


مصطفى الكاظمى

العراق

أخبار العراق

النفط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة