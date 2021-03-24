الوزراء العراقى يمنح "شلمبرجير" عقدا بقيمة 480 مليون دولار لحفر 96 بئرا نفطية

قال مجلس الوزراء العراقى في بيان إنه وافق على منح شركة شلمبرجير الأمريكية عقدا بقيمة 480 مليون دولار لحفر 96 بئرا نفطية في جنوب البلاد، ويعتمد العراق، ثانى أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، على صادرات الخام فى حوالي كل إيرادات الدولة.

يذكرأن، أعلنت وزارة النفط العراقية، وجود محادثات مع شركات عالمية حول مشاريع الطاقة الشمسية لبناء محطات بقدرة إجمالية تصل إلى 750 ميجاواط، ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت وزارة النفط العراقية: إنه في إطار حرص العراق على توسيع قدرته الصغيرة على توليد الطاقة فإنه يجري محادثات مع بعض الشركات العالمية، بينها توتال الفرنسية وشركات نرويجية، لمناقشة بناء مشروعات الطاقة الشمسية.

وأضافت وزارة النفط العراقية، أن كل محطات الطاقة الشمسية السبع سوف تقام في جنوب البلاد، وبينها محطة بطاقة 300 ميغاواط في كربلاء.