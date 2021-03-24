المتهمة بخطف طفل أبو الريش عاقر وتركته داخل مستشفى بالجيزة.. تفاصيل

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، في واقعة اختطاف طفل من مستشفى أبو الريش، أن المتهمة لا تنجب بعد زواجها من شخص، وقررت خطف أى طفل من المستشفيات لتريبته، وانتحلت صفة ممرضة وقامت بخطف الطفل من والدته واستقلت تاكسى وهربت من المكان.

وأضافت التحريات، أن المتهمة كانت ترغب في جلب أى طفل لعدم قدرتها على الإنجاب، واختمرت في ذهنها فكرة التنكر في زى ممرضة وتوجهت لمستشفى أبو الريش، بعدما ارتدت بالطو أبيض وكمامة وزى ممرضة، وأخذت الطفل من والدته بحجة إجراء جلسة أكسجين، ولاذت بالفرار عقب قيام والدته بالذهاب لإنهاء بعض الأوراق، وبعد الفحص والتحقيقات تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليها.

ونجحت الأجهزة الأمنية، من القبض على المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش بمنطقة السيدة زينب بعدما كانت مختبئة بمنطقة المرج، وتم اقتيادها إلى القسم، للتحقيق معها فى الواقعة.

وقال مصدر أمنى، إن مأمورتين بالقاهرة والجيزة، أجرت الفحص والتحريات اللازمة حول الواقعة، وتم العثور على الطفل المخطوف داخل مستشفى بالجيزة بعدما تركته المتهمة ليلة أمس.

وأضاف المصدر، أن المتهمة خطفت طفل 3 أشهر من والدته داخل مستشفى أبو الريش، وتركته داخل مستشفى جزيرة الدهب بمحافظة الجيزة، ولاذت بالفرار خوفا من إلقاء القبض عليها بعد تداول صورتها بشكل كبير على صفحات التواصل الاجتماعي، وتم القبض عليها بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة.