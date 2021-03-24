"الكفوف الزينة".. مبادرة تهدف لتدريب السيدات على فنون الخياطة بأسوان.. صور

أسوان - صلاح المسن

مبادرة "الكفوف الزينة"، هى مبادرة نسائية أطلقتها مجموعة من المتطوعات بمركز إدفو بمحافظة أسوان، تهدف لمساعدة المرأة والاعتماد على نفسها، وخاصة المرأة المعيلة أو الفتيات والخريجات اللاتى يرغبن فى خوض سوق العمل، حيث تعتمد مبادرة الكفوف الزينة، على التدريب فى المقام الأول على فنون الخياطة والمفروشات والتريكو والاكسسوارات".

كما تم إتاحة التدريب النظرى، الذى يشمل تعليم المتدربات المعلومات النظرية والمعلومات المبدئية فى الخياطة، ثم أخذ المقاسات لعمل الفستان على سبيل المثال، ثم التدريب على ورق البترون، من خلال أرقام ثابتة ثم يبدأ التدريب العملى عقب التدريب على البترون، حتى تمر المتدربات بجميع الخطوات الصحيحة فى الخياطة مثل نضم الخيط والجلوس على الماكينة.

وتضيف نجلاء شاذلي، صاحبة مبادرة الكفوف الزينة، أنه بعد استكمال تدريب السيدات على فنون الخياطة وقيامهمن بالإنتاج الفعلي، تم عمل معرض ضم منتجات المتدربات لتسويق هذه المنتجات، موضحة أنها تتطلع لتتوسع فى مبادرة الكفوف الزينة واستكمال تدريب بقية الفتيات والسيدات كما تحلم أن يصدر إنتاج المتدربات للخارج فضلا عن منافسة السوق المحلي.

وتقول إن المبادرة نجحت فى تعليم عشرات السيدات والفتيات خلال فترة وجيزة الخياطة والتريكو وصنع الاكسسوارات وغيرها من الحرف، من خلال التدريب الذى كان يجرى على أيدى متخصصين بدون مقابل، حيث أثمر هذا التدريب عن قيام المتدربات على بدء مشروعاتهن داخل منازلهم والمساهمة فى الاعتماد على أنفسهم.

وكشف نجلاء، أن ما دفعها إلى البدء فى الأعمال الخيرية هى تعرض طفلتها لمشكلة فى السمع واضطرارها لزرع قوقعة فى أذنها وأن ذلك السبب حرك داخلها البعد الإنسانى لمساعدة غير القادرين بالتعاون مع بقية أعضاء المبادرة من خلال التدريب ومن خلال توفير مشروع يحفظ كرامة السيدات المعيلات.



مبادرة الكفوف الزينة لمساعدة المعيلات والفتيات عن طريق التدريب بأسوان