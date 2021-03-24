اليوم السابع
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القبض على المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات بينهم فى الوراق

الأربعاء، 24 مارس 2021 06:45 م
القبض على المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات بينهم فى الوراق ضبط - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على شخصين، لاتهامهما بقتل شاب وإلقاء جثته أعلى الطريق الدائرى بالوراق، بسبب خلافات بينهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، والعثور على جثته أعلى الطريق الدائرى.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن شخصين وراء ارتكاب الجريمة، وقتل المجني عليه، والتخلص من جثته بمكان العثور عليها، بسبب خلافات سابقة بينهم.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


قسم الوراق

امن الجيزة

جريمة الوارق

حادث الوراق

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