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السجن 3 سنوات لسائق بتهمة الاعتداء على طفلة فى عابدين

الأربعاء، 24 مارس 2021 02:59 م
السجن 3 سنوات لسائق بتهمة الاعتداء على طفلة فى عابدين المستشار محمد علي مصطفى الفقى
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، وبعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام، بمعاقبة سائق بالسجن لمدة 3 سنوات، بتهمة هتك عرض طفلة، ما نتج عنه حملها.

 

تعود أحداث الواقعة، بتلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من ربة منزل أفادت فيه باكتشافها أن ابنتها 17 سنة حامل، إثر علاقة أثمة مع سائق، فتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

واعترف المتهم، بأنه تعرف على المجنى عليها، ونشأت بينهما علاقة عاطفية، تطورت لعلاقة جنسية، أسفرت عن حمل المجنى عليها، لتأمر النيابة العامة بإحالته لمحكمة الجنايات.


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