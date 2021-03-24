اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مارس 2021 11:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم توفر مراجعة فى مادة الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة مساء اليوم

الأربعاء، 24 مارس 2021 09:50 ص
التعليم توفر مراجعة فى مادة الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة مساء اليوم طلاب الثانوى العام
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير مراجعة فى مادة الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة شعبة العلمى علوم، قائلة: يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي، متابعة البث المباشر لمراجعة مادة الجيولوجيا اليوم الأربعاء 24 مارس الساعة 7 مساءً، كما يمكن للطلاب كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عنها أثناء البث.
 
قال وزير التربية والتعليم، إن امتحانات شهادة الثانوية العامة ستكون في شهري يوليو وأغسطس، موضحا أن الغش لن يفيد أحدا، بل إساء للطالب ولغيره من زملائه، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية وفى لجان بالمدارس، ومن خلال "أوبن بوك".
 
 
وطالب الوزير بعدم إسقاط ما حدث في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، على امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، لأنها ستكون مختلفة من حيث الاستعدادات والتأمين، موضحا أن الثانوية العامة سواء كانت ورقية أو إلكترونية، ستكشف الغشاشين، وكل طالب سيواجه الحقيقة، والغشاش سيعرف مستواه بالضبط، وهناك عقوبات صارمة.
 
وأضاف وزير التربية والتعليم، فى فيديو له منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن هناك قانون أقره مجلس النواب وسيطبق بشدة على الغشاشين، وسوف تكون هناك مراقبة بالكاميرات والأفراد، وكل طالب يجهز نفسه لامتحان نزيه بمنافسة شريفة ولا يوجد به أية حوادث غش.
 

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

مراجعات الثانوية العامة

مراجعة مادة الجيولوجيا

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم تحدد نهاية الأسبوع الجارى آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة.. وتوجه الطلاب غير المسجلين بسرعة التسجيل.. وتؤكد: ننتهى من الإجراءات الإدارية ولدينا عدة بدائل لضمان عقد امتحانات آمنة

الأربعاء، 24 مارس 2021 09:00 ص

التعليم: جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية مادة واحدة يوميا

الأربعاء، 24 مارس 2021 09:00 ص

التعليم تكشف آلية تقييم طلاب الصفوف الأولى حال اختيار التعلم من المنزل

الأربعاء، 24 مارس 2021 03:00 ص

"التعليم" تعلن عقد امتحانين ورقيين بالترم الثانى لأولى وثانية ثانوى.. درجات الترم الثانى تمثل 100% من النهاية العظمى للمادة.. وتؤكد: لا اختبارات إلكترونية وامتحان تكميلى لمن لم يجتاز امتحان الترم الأول

الأربعاء، 24 مارس 2021 12:29 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة