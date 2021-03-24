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التحريات: مستريحة الإسكندرية استولت على أموال الضحايا بزعم توظيفها فى التجارة

الأربعاء، 24 مارس 2021 01:20 م
التحريات: مستريحة الإسكندرية استولت على أموال الضحايا بزعم توظيفها فى التجارة أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى مكافحة جرائم توظيف الأموال، وذلك استمراراً لجهود الوزارة فى مواجهة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

 

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) و(3) آخرين، بقيام سيدة بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

 

أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وعن قيام (سيدة، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأجهزة المنزلية والكهربائية من خلال المحل الخاص بها الكائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، والحصول من الشاكين على مبلغ مالى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبلغ المالى المستولى عليه بالمخالفة للقانون.

 

كما أشارت التحريات إلى أن المذكورة محبوسة حالياً بقسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية على ذمة إحدى القضايا.

 


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