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الأمن العام يضبط 208 قطع سلاح نارى وينفذ 80 ألف حكم خلال 24 ساعة

الأربعاء، 24 مارس 2021 12:27 م
الأمن العام يضبط 208 قطع سلاح نارى وينفذ 80 ألف حكم خلال 24 ساعة الأمن العام
كتب محمود عبد الراضي

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نجح قطاع الأمن العام في ضبط 208 قطع سلاح نارى، بحوزة 165 متهما بينها 24 بندقية آلية، و32 بندقية خرطوش.

 

وأثمرت الجهود بإشراف اللواء علاء الدين سليم، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ (80220) حكما قضائيا متنوعا، بإجمالى (6438) محكوما عليهم، بينها (355) حكم جناية.

 

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط (243) قضية مخدرات بإجمالى (263) متهم، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت (36٫380 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (10٫500 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (4٫413 كيلو جرام).

 

 


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