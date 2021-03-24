اعترافات لصوص مدينة نصر: احترفنا خطف حقائب السيدات وتقسيم المسروقات

كتب كريم صبحى

أدلى 3 عاطلين باعترافات تفصيلية، لرجال المباحث بالقاهرة، فى اتهامهم بسرقة حقيبة سيدة بمنطقة مدينة نصر، وقالولوا إنهم تخصصوا فى خطف الحقائب من النساء وتقسيم ما بها بينهم.

كما اعترف اللصوص بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف والهرب بسيارة يستخدموها فى تنفيذ جرائمهم.

وتمكن رجال المباحث بمديرية القاهرة، من القبض على 3 عاطلين بعد سرقتهم حقيبة من سيدة داخلها مبالغ مالية في مدينة نصر، وحرروا محضرا بالواقعة.

كانت البداية أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر لملاحظة الحالة الأمنية، حيث تمكنت من ضبط 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بالقاهرة حال استقلالهم سيارة، قيادة أحدهم، وبحوزتهم حقيبة يد حريمي بداخلها مبلغ مالي مجهولة المصدر - فرد خرطوش - طلقتان من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض).

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف المقبوض عليهم بسرقة الحقيبة، وبداخلها المبلغ المالى وحافظة بداخلها متعلقات شخصية من سيدة بأسلوب "الخطف"، والفرار باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والأبيض للدفاع عن نشاطهم الآثم، وتخلصهم من الحافظة بإلقائها بالطريق العام، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهم بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.