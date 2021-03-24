اليوم السابع
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إعادة انتخاب ساسو نجيسو رئيسا للكونغو بعد حصوله على 88% من الأصوات

الأربعاء، 24 مارس 2021 12:37 ص
إعادة انتخاب ساسو نجيسو رئيسا للكونغو بعد حصوله على 88% من الأصوات دينيس ساسو نجيسو
وكالات

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أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية فى الكونغو، فوز الرئيس دينيس ساسو نجيسو بولاية جديدة، بعد حصوله على أكثر من 88 بالمئة من أصوات الناخبين، وحكم ساسو نجيسو (77 عاما) البلد المنتج للنفط الواقع فى وسط أفريقيا على مدى 36 عاما، وتوفى منافسه الرئيسي في الانتخابات التي أجريت يوم الأحد جاى برايس بارفيه كوليلاس بعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، بعد نقله إلى فرنسا للعلاج من كورونا.

وحصل كوليلاس بحسب"روسيا اليوم" على أقل من ثمانية بالمئة من الأصوات، وتولى ساسو نجيسو جندى المظلات السابق السلطة فى الكونغو عام 1979، وخسر أول انتخابات تعددية فى البلاد في عام 1992 لكنه عاد للمنصب في 1997 بعد حرب أهلية.

وفي عام 2015 عدل الدستور لتمديد فترات الرئاسة القانونية.

تأتى هذه الانتخابات، فى ظل أزمة اقتصادية تعاني منها الكونغو، واتهامات بسوء إدارة عائدات النفط في البلاد حيث يمثل النفط شريان الحياة لاقتصاد الكونغو، ويشكل ثلاثة أرباع إيرادات الدولة، لكن سكان البلاد البالغ عددهم 5.4 مليون نسمة، والذين يقول البنك الدولي إن 41% منهم يعيشون تحت خط الفقر العالمى، لا يشعرون بأثر يذكر لذلك على حياتهم، ويبلغ إجمالي الناتج الداخلي 2279 دولارا في 2019 مقابل 3922 دولارا في 2012 في عهد الإيرادات النفطية وفقا للبنك الدولي، وفي 2020 انكمش إجمالي الناتج الداخلي ب6,8% وفقا لبنك التنمية الافريقي.


دينيس ساسو نجيسو

الكونغو

انتخابات الكونغو

الانتخابات الرئاسية

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