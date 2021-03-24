أمير ويلز وزوجته يصلان أثينا للمشاركة فى احتفالات اليونان بذكرى الاستقلال

ريهام عبد الله

وصل الأمير تشارلز، أمير ويلز، وكاميلا دوقة كورنوال، إلى العاصمة اليونانية أثينا، للمشاركة فى احتفالات اليونان بالذكرى المئوية الثانية لاستقلالها، ومن المقرر حضورهما لحفل استقبال رسمى فى المتحف الوطنى.

وقال الحساب الرسمى لأمير ويلز ودوقة كورنوال عبر تويتر: "وصل أمير ويلز ودوقة كورنوال إلى أثينا لحضور احتفالات اليونان بالذكرى المئوية الثانية لاستقلال اليونان، وسيحضر أصحاب السمو الملكى حفل استقبال في المتحف الوطني لليونان يليه عشاء رسمى".



أمير ويلز ودوقة كورنوال



أمير ويلز وزوجته

ومن جهته، قدم الرئيس الأمريكى جو بايدن، التهنئة إلى اليونان بالذكرى الـ 200 لانطلاق الثورة اليونانية، واستقلال البلاد، معتبرا أن "الثورة الأمريكية ألهمت ثورة اليونان".

وقال بايدن في برقية التهنئة التي وجهها إلى رئيسة اليونان كاتيرينا ساكيلاروبولو، "يسرني أن أهنئ الشعب اليوناني بمناسبة الذكرى التاريخية الـ 200 لنضاله في سبيل الاستقلال"، وفقا لما نقله موقع روسيا اليوم.

وأضاف أن "ثوار اليونان عام 1821 ألهمتهم مثل وأعمال الثورة الأمريكية، مثلما كانت ديمقراطية أثينا تلهم الثوار الأمريكيين وآباء أمتنا، ومنذ أكثر من 200 عام يتعاون اليونانيون والأمريكيون في ما بينهم بشكل وثيق مع احترام مبادئ الديمقراطية التي ألهمت ثورتينا، وحمايتها".

وفى البرقية وصف بايدن اليونان بأنها من أهم حلفاء الولايات المتحدة في الناتو، مشددا على الصداقة بين البلدين والتى تضمن الاستقرار وتساعد بنشاط في السلام والازدهار بمناطق شرقي المتوسط والبحر الأسود وغربي البلقان.

وتحتفل اليونان هذا العام بذكرى انطلاق حرب الاستقلال عن الامبراطورية العثمانية في 1821 – 1829، التي أدت إلى قيام دولة يونانية مستقلة.