3 متهمين يكشفون كواليس سرقة مبالغ مالية من خزينة شركة في الدقي

كتب بهجت أبو ضيف -كريم صبحى

اعترف 3 أشخاص متهمين بسرقة شركة في الدقي، عقب القبض عليهم، أنهم استغلوا فرصة مغادرة الموظفين، واستخدموا قطعة حديدية في كسر الباب، واستولوا على مبلغ مالي من خزينة الشركة.

أضاف المتهمون أنهم قرروا سرقة الشركة بعد مراقبة الموظفين خلال مغادرتهم، وتحديد موعد خلوها من العاملين بها، واتفقوا على تقسيم المبلغ المسروق بينهم، وأرشدوا عن الأداة المستخدمة في كسر الباب.

وأجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة للشركة، وتبين وجود كسر بالباب الخاص بها، وتم إعداد تقرير تمهيدا لتسليمه للنيابة المختصة التي تباشر التحقيق.

تلقى قسم شرطة الدقي بلاغا يفيد تعرض شركة للسرقة على يد مجهولين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال تحريات المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، أن 3 أشخاص تم تحديد هويتهم وراء ارتكاب السرقة.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن الرائدان حسام العباسي، ومحمد وحيد من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.