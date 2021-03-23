اليوم السابع
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موجة غبار كثيف تضرب إسرائيل وتحول نهارها إلى ليل.. صور

الثلاثاء، 23 مارس 2021 03:57 م
موجة غبار كثيف تضرب إسرائيل وتحول نهارها إلى ليل.. صور موجة من الغبار الكثيف فى إسرائيل
كتب- هاشم الفخراني

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تعرضت إسرائيل لموجة من الغبار الكثيف حولت نهارها ليلا، حيث ضربت الموجة أجزاء متفرقة منها مما أدت إلى تدن الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الرئيسية.

 

موجة الغبار
موجة الغبار

 

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه تم تسجيل تلوث مرتفع للغاية في السهل الساحلي الجنوبي والمناطق الداخلية وفي جنوب ، حيث من  المتوقع أن يكون هناك انخفاضاً حاد في درجات الحرارة، في طقس هو الأسواء منذ بداية العام.

 

الغبار الكثيف
الغبار الكثيف

 

وأوضحت الصحيفة أن أعلى نسبة ارتفاع للتلوث في صحراء النقب ، وفي وادي عربة ، والسهل الساحلي الجنوبي .

 

موجة الغبار
موجة الغبار

 

وأشارت الصحيفة إلى أن مرضى القلب ومرضى الرئة وكبار السن والأطفال والحوامل الأكثر عرضة للتأثر بهذه الموجة الغبارية الكثيفة.

 

 

 


إسرائيل

طقس

موجة غبار

تل أبيب

صحراء النقب

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