مؤسسة شباب بتحب مصر تحتفل باليوم العالمى للمياه

كتبت أسماء نصار - تصوير سامى وهيب

احتفلت مؤسسة شباب بتحب مصر، برئاسة أحمد فتحى، باليوم العالمى للمياه، بالتعاون مع جريدة اليوم السابع، حيث تم عقد ندوة، أدارها الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى للجريدة، بحضور المهندس محمود السعدى، مستشار وزير الرى لمشروع تبطين الترع، والنائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب، والدكتور على إسماعيل، مدير مشروع الرى الحديث بوزارة الزراعة، والمهندس على محيى بقطاع تطوير الرى.

وأوضح فتحى، خلال كلمته بالاحتفال، أنه تم اعتماد اليوم العالمى للمياه فى عام 1992، بهدف التوعية بأهمية المياه، وتم الاحتفال به أول مرة عام 1993، وهناك 3 مليارات مواطن على مستوى العالم لم يتمكنوا من الوصول للمياه السليمة، وهناك توقعات للأمم المتحدة، أن عام 2040 سيكون هناك أكثر من 6 مليارات نسمة غير قادرين على الوصول للمياه.

وأضاف فتحى، أن المياه هدف من الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة، وهو الهدف الثالث المياه النظيفة والصحة للمواطنين، وهناك ملايين تموت سنويا بسبب قلة المياه وسوء النظافة الشخصية، خاصة فى الدول التى تشهد مجاعات.

وقال فتحى: "نعمل كمؤسسة منذ سنوات بشكل كبير على حملات النظافة على النيل والشواطئ والضفاف والبحيرات، وتحدثنا قبل كورونا عن أهمية ترشيد المياه، ونرى فى هذا الموضوع وجود ضرورة للتشريع بتغليظ العقوبة بدلا من الغرامة 10 آلاف جنيه، بحيث تصل عقوبة المخالفة للحبس، ويكون هناك توعية يتبعها رقابة وعقاب".