اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مارس 2021 04:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"قنا تتجمل".. شاهد ميدان الساعة بعد أعمال التطوير والتجميل

الثلاثاء، 23 مارس 2021 04:15 م
"قنا تتجمل".. شاهد ميدان الساعة بعد أعمال التطوير والتجميل ميدان الساعة بمحافظة قنا
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "اليوم السابع"، تغطية خاصة حول أعمال التطوير بميدان الساعة بمحافظة قنا، وكان افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أعمال تطوير ضمن مبادرة قنا تتجمل.

وقال الداودى، إن ذلك الأعمال تأتى فى إطار تطوير وتجميل ميادين المحافظة من أجل الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة. 
 
 
ونجحت مبادرة قنا تتجمل فى تنفيذ عددا من أعمال التطوير داخل مدينة قنا، ومنها زراعة الشوارع بالورود والميادين كذلك وتجميل جدارية المعنا وكوبرى المعنا. 
 
وأطلقت المحافظة تلك المبادرة لزراعة مجموعة من الأزهار ذات الألوان المتنوعة وزيادة المساحات الخضراء في المحافظة. 
 
 

 


قنا تتجمل

محافظة قنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة