"قنا تتجمل".. شاهد ميدان الساعة بعد أعمال التطوير والتجميل.. فيديو وصور

وقال الداودى، إن ذلك الأعمال تأتى فى إطار تطوير وتجميل ميادين المحافظة من أجل الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

ونجحت مبادرة قنا تتجمل فى تنفيذ عددا من أعمال التطوير داخل مدينة قنا، ومنها زراعة الشوارع بالورود والميادين كذلك وتجميل جدارية المعنا وكوبرى المعنا.

وأطلقت المحافظة تلك المبادرة لزراعة مجموعة من الأزهار ذات الألوان المتنوعة وزيادة المساحات الخضراء في المحافظة.