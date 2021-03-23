اليوم السابع
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طقس السويس الآن.. عواصف ترابية وارتفاع الأمواج بخليج السويس.. فيديو وصور

الثلاثاء، 23 مارس 2021 10:56 ص
طقس السويس الآن.. عواصف ترابية وارتفاع الأمواج بخليج السويس.. فيديو وصور ارتفاع شدة الرياح بمياه خليج السويس
السويس- سيد نون

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سادت حالة من الطقس غير المستقر على أرجاء محافظة السويس، اليوم لتشهد المحافظة موجة من الرياح الشديدة وارتفاع الأمواج بخليج السويس، بسبب موجة الطقس السيئ التى أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية.

وتسببت الرياح فى تعرض سيارات النقل للانقلاب، حيث أصيب 4 أشخاص اليوم فى حادث بطريق السويس – القاهرة.

وشهدت منطقة العين السخنة فى الساعات الأولى من اليوم عاصفة ترابية ، ولم تؤثر على حركة سير السيارات بالطريق .

وحذرت نقابة الصيادين أصحاب مراكب الصيد بمياة خليج السويس بضرورة الحذر بسبب إرتفاع الأمواج والرياح .

وقام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس ، بمتابعة تواجد مسئولى المحافظة والأحياء من بالشوارع ، للتأكد من وجود الاستعدادات لمواجهة أى آثار للطقس السئ .

كما قامت شرطة مرور السويس بالتواجد بالطرق بالمحافظة، وطريق العين السخنة وطريق القاهرة ، من أجل التأكد من سلامة حركة المرور.

إرتفاع سرعة الأمواج بخليج السويس
إرتفاع سرعة الأمواج بخليج السويس

 

ارتفاع شدة الرياح وسرعة الامواج بخليج السويس
ارتفاع شدة الرياح وسرعة الامواج بخليج السويس

 

طقس سيئ بالسويس
طقس سيئ بالسويس

 

 

 


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