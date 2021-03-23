ضبط 30 ألفا و500 قرص أدوية مخدرة بحملة لمفتشى الصيدلة بالدقهلية.. صور

الدقهلية _ فريق المحافظات

وجه الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بالمديرية، لتشديد الرقابة على سوق الدواء، حيث تشكلت حملة من التفتيش الصيدلى بالإدارة العامة للصيدلة، بالاشتراك مع مباحث مكافحة المخدرات بقطاع شرق الدقهلية، وتم المرور على إحدى الصيدليات وأسفر التفتيش عن ضبط 216 قرص أدوية مخدرة تامول 225 مجم، وهى أدوية مدرجة بالقسم الثانى من الجدول رقم 1 بقانون مكافحة المخدرات، بالإضافة إلى كونه مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة المصرية.

كما أسفرت الحملة، عن ضبط (8930) قرصا من مادة البريجابلين الصادر بشأنها القرار الوزارى 475 لسنة 2019 بإضافتها إلى الفقرة (د) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون مكافحة المخدرات وهى أدوية مخالفة للقرار الوزارى 172 لسنة 2011، و(21360) قرص أدوية جدول تانى مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير ومخالفة للقرار الوزارى 172 لسنة 2011.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات بمعرفة رجال مكافحة المخدرات وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

كما شدد مكى، على جميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على المؤسسات الطبية ومنافذ تداول الأدوية ومتابعة الاشتراطات والضوابط والتصدى لكافة أنواع الغش والتهرب والإتجار غير القانونية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية كافة وردع المخالفين.



مسئولى الحملة التفتيشية على الصيدليات المخالفة