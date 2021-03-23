ضبط مصنع خل بدون ترخيص فى الغربية.. صور

الغربية _ عادل ضرة

تمكنت حملة تفتيشية مكبرة مشكلة من مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية وإدارة تموين كفر الزيات، بمحافظة الغربية، من ضبط مخزن ومنفذ بيع وتوزيع وثلاجة مواد غذائية داخل منشأة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة كفر الزيات، يعرض لبيع سلع غذائية مجهولة المصدر غير مصحوبة بالمستندات وبعضها غير مدرج عليه بيانات الصلاحية.

وأسفرت الحملة، عن ضبط نصف طن أرز غير مدرج عليه تاريخ الصلاحية، وعدد ١٢٣٦٨ عبوة جبنة أنواع وأوزان مختلفة، و٦٠٠ كجم عسل نحل، و٢٠٠ كجم زيتون مخلل، وعدد ٥٠ طبق زبدة مجمدة زنة ١ كجم بإجمالى وزن ٥٠ كجم، وعدد ٧٠ طبق لحوم مجمدة قطع، وحرزت المضبوطات على ذمة المحضر تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار بشأنها.

كما تم ضبط عدد 2620 الفان وستمائة وعشرون لتر خل بداخل مصنع وتعبئه خل غير مرخص بأحدي قرى مركز طنطا، وتم ضبط عدد 140 مائة واربعون عبوة مختلفة الأحجام سلع غذائية وغير غذائية منتهية الصلاحية بداخل محل بقالة تموين بأحدى قري مركز طنطا، وعليه تم تحرير محاضر جنح بالواقعة.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وفقا للمعلومات والتحريات التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية، حيث تشكلت الحملات برئاسة كلا من عيد عبد الله وكيل مديرية التموين، وعادل الكفافى مدير عام التجارة الداخلية، وهيثم علام، مدير إدارة تموين كفر الزيات، والمفتشون أحمد فاروق ومحمد العطار، بالإشتراك مع الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لمنطقة وسط وغرب الدلتا .