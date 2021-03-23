صحيفة أردنية: التعاون والشراكة الأردنية المصرية يخدم مصالح البلدين وشعبيهما

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أبرزت صحيفة (الدستور) الأردنية في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، وعلى صفحتها الأولى اجتماعات اللجنة العليا الأردنية ـــ المصرية المشتركة) التي انطلقت أعمالها يوم السبت الماضي في عمان، على مستوى الفرق الفنيّة من كلا البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى لقاء رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في عمّان لإعلان مخرجات اجتماع اللجنة.

وتوجه مصطفى مدبولي، صباح اليوم، إلى العاصمة الأردنية عمّان، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى؛ للمشاركة في أعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التى تعقد جلساتها الرئيسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وقالت الصحيفة إن اجتماع اليوم سيشهد، إعلان مخرجات واتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تُترجم التعاون والشراكة الأردنية المصرية، وبما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما .. مشيرة الى أن الأسابيع الأخيرة شهدت اجتماعات تحضيرية على المستويات القطاعية المختلفة، استضافتها القاهرة، جرى خلالها مراجعة نتائج أعمال اللجنة العليا السابقة وتقييم مدى إنجاز الخطوات والمشاريع التي تم التوافق عليها.

وتطرقت الصحيفة الى تصريحات وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي التي أشارت فيها إلى التوصل لصيغ نهائية لمذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية خلال اجتماعات اللجنة الوزارية التحضيرية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في دورتها 29 .

وأكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، ترحيب حكومة بلاده بزيارة رئيس الوزراء المصري للأردن.

وأشارت الصحيفة الى أن المباحثات شملت تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والزراعة والنقل والعمل والغذاء والدواء والتعاون الجمركي والتربية والتعليم والبحث العلمي والاقتصاد الرقمي والمياه والتنمية الاجتماعية والثقافة والبيئة والسياحة والمجال القنصلي والإعلام والعدل والقضاء والشباب والرياضة.

وأوضحت أن الارقام الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي بلغا 514 مليون دولار ما يعادل 359.8 مليون دينار أردني.

كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2019، نحو 470.3 مليون دينار، حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى مصر 78.5 مليون دينار، ومستوردات الأردن من مصر 391.8 مليون دينار.

ويضم الوفد المرافق للدكتور مصطفي مدبولي، وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الدواء، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد آخر من المسئولين وممثلي الجهات المعنية.

وتتناول أعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة، عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات لاسيما زيادة التبادل التجاري، وتسهيل نفاذ السلع إلى الأسواق، فضلاً عن التعاون في مجالات الإسكان، والكهرباء، والموارد المائية، وغيرها .