صحة القاهرة تضع خطة لتطوير الخدمات الطبية بعيادات الأسنان فى المستشفيات

كتب وليد عبد السلام

أكدت مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، أن المديرية تقدم كافة خدمات طب الأسنان اللازمة للمرضي، فى مجالات جراحة الاسنان، العلاج التحفظي، علاج اللثة، وتركيبات الأسنان كاملة، من خلال 16 مستشفى تحتوى على 67 وحدة أسنان، إضافة إلى 224 وحدة إسنان موزعة على 132 مركز طبي.

وعقدت الإدارة العامة لطب الأسنان بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، اجتماعا مع مديرى إدارات الأسنان بالمناطق الطبية التابعة للمديرية، لبحث تطوير الخدمات الطبية المقدمة من إدارة الأسنان بالمديرية بكافة مستشفيات القاهرة، بحضور الدكتور وليد حسن نقيب أطباء أسنان القاهرة.



وألقى الدكتور طارق إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لطب الاسنان محاضرة علمية، وذلك قبل بدء الاجتماع مع الأطباء وذلك من مديرى الإدارات بالمناطق.



وقال مدير عام الإدارة العامة لطب الاسنان بالقاهرة، ان الاجتماع ناقش كل ما هو متعلق بملف صيانة وحدات الاسنان، وتوضيح إجراءات التكهين للأجهزة الغير قابلة للإصلاح حسب التقرير الفني، لافتا الى مناقشة الطريقة الصحيحة لعمل الاحصائيات، مع مناقشة المشاكل التى تم رصدها فى مرورات إدارة طب الأسنان على وحدات الأسنان وتوضيح خطوات طلب المستلزمات من هيئة الشراء الموحد.



وشدد الدكتور طارق إسماعيل، على ان عيادات الاسنان بالمديرية تتبع كافة الاجراءات الاحترازية داخل عيادات الاسنان، من نظافة وتطهير اليدين، واستخدام ادوات الوقاية الشخصية حسب الاجراء المتخذ بالعيادات، واتباع الاساليب المانعة للتلوث، منوها الى اعادة معالجة الآلات ونظافة وتطهير البيئة "العيادة"، والتعامل الامن وفصل النفايات، مع مراعاة التباعد الاجتماعى بين المرضى فى ساحة الانتظار والزام المرضى بارتداء الكمامات خارج العيادة.



من جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، أن المديرية تعمل على تقديم كافة الخدمات الصحية بجميع مستشفياتها من أسنان وصيدلة ومعامل وأشعة، بالتعاون مع فريق العمل المكون من مدير الطب العلاجى الدكتور كمال أبو العلا، ومدير المستشفيات بالمديرية الدكتورة ناهد سمير.



من جانبه قال الدكتور محمد شوقى رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات المديرية على أعلى مستوى، مع عمل خطة شاملة لتطوير كافة مستشفيات المديرية.