اليوم السابع
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سحب ترابية كثيفة تغطى سماء مطروح وتؤثر على الرؤية الأفقية.. فيديو لايف

الثلاثاء، 23 مارس 2021 12:32 ص
سحب ترابية كثيفة تغطى سماء مطروح وتؤثر على الرؤية الأفقية.. فيديو لايف السحب الترابية تغطي سماء مطروح
مطروح - حسن مشالى

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تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالي، خلال فترة المساء، تقلبات جوية وطقس سيئ على مناطق مختلفة، مع انتشار السحب الترابية التي تؤثر على الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وأجرى " اليوم السابع"، بثاً مباشراً، من كورنيش مدينة مرسى مطروح، رصد خلاله كثافة السحب الترابية، وجود حالة ضبابية أثرت على مستوى الرؤية الأفقية، كما أثرت على حركة السيارات والمواطنين بالشوارع، التى خلت من المارة إلا من أصحاب الحاجات الضرورية.

وكانت السحب الترابية معلقة في الفضاء طوال النهار، ولم يكن لها تأثير، ومع حلول المساء هبطت السحب الترابية، على الأرض وبدأ تأثيرها يتزايد، مما دفع المواطنين للانسحاب من الشوارع، والاحتماء داخل المنازل والأماكن المغلقة، خاصة أصحاب الأمراض الصدرية والتهابات الجيوب الأنفية.

على جانب آخر، لم تتلق غرف عمليات المحافظة، أية بلاغات عن وقوع حوادث أو أضرار، بسبب سوء الأحوال الجوية.

 

 

طقس سيئ واتربة كثيفة على مطروح
طقس سيئ واتربة كثيفة على مطروح

 

السحب الترابية تغطي سماء مطروح
السحب الترابية تغطي سماء مطروح

 

كورنيش مطروح خالي من المواطنين والسيارات بسبب الاتربة
كورنيش مطروح خالي من المواطنين والسيارات بسبب الاتربة

 

تراجع حركة المواطنين بالشوارع بسبب الاتربة
تراجع حركة المواطنين بالشوارع بسبب الاتربة

 

تراجع حركة المواطنين والسيارات وانخفاض الرؤية بمطروح
تراجع حركة المواطنين والسيارات وانخفاض الرؤية بمطروح

 

السحب الترابية المعلقة تهبط على مطروح
السحب الترابية المعلقة تهبط على مطروح

 

سحب ترابية على مطروح والساحل الشمالي
سحب ترابية على مطروح والساحل الشمالي

 

 

 


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