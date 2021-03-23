رئيس مجلس الوزراء: قمة ثلاثية مرتقبة بين مصر والعراق والأردن

كتب سمير حسنى

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، انعقاد قمة ثلاثية مرتقبة بين مصر والعراق والأردن.

وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأردني، اليوم الثلاثاء:"ناقشنا العديد من المشروعات المهمة التي يناقشها زعماء الدول الثلاث".

وكانت أعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، اليوم، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، قد شهدت التوقيع على عدد من الوثائق لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.

وقام رئيسا وزراء البلدين بالتوقيع علي محضر اجتماعات الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، كما شهدا التوقيع على سبع وثائق للتعاون، تمثلت في اتفاق إطاري "لتعزيز قدرات الربط الكهربائي" بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، حيث قام بالتوقيع عليها من الجانب المصري الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن الجانب الأردني، المهندسة هالة زواتي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية.