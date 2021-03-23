اليوم السابع
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رئيس بوروندى يصل القاهرة فى زيارة رسمية لبحث دعم العلاقات بين البلدين

الثلاثاء، 23 مارس 2021 06:29 م
رئيس بوروندى يصل القاهرة فى زيارة رسمية لبحث دعم العلاقات بين البلدين الرئيس البوروندى إيفاريست ندايشيميى
كتب محمود عبد الغنى

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وصل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الثلاثاء، الرئيس البوروندى إيفاريست ندايشيميى، الذى يبدأ زيارة رسمية للبلاد، يلتقى خلالها عددا من المسئولين، وذلك لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وبوروندى، وآخر التطورات على الساحة الأفريقية.
 
وقالت مصادر مطلعة بالمطار، تم استقبال رئيس بوروندي والوفد المرافق لهم باستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار.
 
من المقرر أن يبحث الرئيس البوروندى خلال زيارته لمصر، علاقات التعاون بين البلدين فى كل المجالات، وسبل تطويرها الفترة القادمة، والاستفادة من الخبرات المصرية، إلى جانب استعراض آخر التطورات على الساحة الأفريقية.

مطار القاهرة

اخبار المطار

وزارة الطيران

بوروندي

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