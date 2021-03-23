رئاسة الحرمين تدشن عربات مياه زمزم وفق المعايير الصحية استعدادا لرمضان.. صور

كتب محمد شعلان

تعمل الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، على استقبال شهر رمضان المبارك بالمزيد من الخدمات إلى المصلين والوافدين على الحرم المكي.

وفى هذا الاطار، دشن الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، العربات الخاصة لسقيا مياه زمزم بالمسجد الحرام، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، ومدير إدارة سقيا زمزم أحمد بن شنبر الندوي.



السديس وقيادات رئاسة الحرمين يشهدون تدشين عربات مياه زمزم

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صور من لحظة تدشين عربات مياه زمزم وفق أعلى معايير الوقاية الصحية، وتحوي عربة سِقاية زمزم المُصنعة من الاستانليس ستيل المقاوم للصداء، على حافظتين بسعة إجمالية 80 لتراً للماء المبرد و غير المبرد، بالإضافة إلى مضختين إلكترونيتين يتم تعقيمها بشكل مستمر كإجراء احترازي لسلامة قاصدي المسجد الحرام.



السديس يستمع الى شرح حول عمل العربات

وتمتاز العربة بسهولة تنقلها داخل المسجد الحرام وفي الساحات بهدف إيصال الماء لجميع الزائرين، وفق أعلى معايير السلامة والصحة والاحتراز الوقائي، وتم الدفع بالعربات في إطار استعدادات الرئاسة العامة لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال موسم رمضان المبارك، حيث إن كافة الخدمات بالحرمين الشريفين يراعى فيها أعلى معايير السلامة والوقاية الصحية، وذلك وفقًا لما نشره الموقع الرسمى للرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى.



تدشين عربات زمزم فى الحرم المكى



مبرد مياه زمزم

كما دفعت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بمحطتين للتبريد من أكبر محطات التبريد في العالم وفرتها حكومة المملكة السعودية، الأولى محطة أجياد وتنتج 35.300 طن تبريد يستخدم منها نحو 24.500 طن تبريد، والثانية المحطة المركزية الجديدة بقدرة بلغت 120 ألف طن تبريد؛ تغذي حاليا التوسعة السعودية الثالثة، إضافة إلى نصف المسعى، على أن تغذي مستقبلاً جميع جنبات المسجد الحرام ومرافقه.