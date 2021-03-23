جمارك مطار أسيوط الدولى تحبط تهريب 8 هواتف محمول و250 عبوة أدوية بشرية

تمكن رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي، برئاسة حازم عبد الرشيد محمد مدير الجمرك، من إحباط تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من الأدوية البشرية، بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على من إحدى رحلات الطيران القادمة من جدة، اشتبه علاء جمعة رئيس الوردية وأسماء عبد الرحيم بالأمن الجمركي في أحد الراكب، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي.
وبتمرير أمتعة الراكب الشخصية على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمرو جلال تحت إشراف حازم عبد الهادي مدير الفحص تأكد الاشتباه.
وبالعرض على حازم عبد الرشيد محمد مدير الجمرك، كلف لجنة جمركية من محمود حسن ومحمد مدحي وبسمة حسن وهبة الله محمد ومحمد محرز بقسم المكافحة لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية، فتبين وجود 8 هواتف محمولة و250 عبوة أدوية بشرية مخبأة بين طيات الملابس.
قرر ياسين أحمد مصطفي مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنة 2021.
يأتي ذلك بناء علي تعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور أحمد القرنشاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر وأشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركى بالمنطقة الشرقية، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.
ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على من إحدى رحلات الطيران القادمة من جدة، اشتبه علاء جمعة رئيس الوردية وأسماء عبد الرحيم بالأمن الجمركي في أحد الراكب، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي.
وبتمرير أمتعة الراكب الشخصية على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمرو جلال تحت إشراف حازم عبد الهادي مدير الفحص تأكد الاشتباه.
وبالعرض على حازم عبد الرشيد محمد مدير الجمرك، كلف لجنة جمركية من محمود حسن ومحمد مدحي وبسمة حسن وهبة الله محمد ومحمد محرز بقسم المكافحة لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية، فتبين وجود 8 هواتف محمولة و250 عبوة أدوية بشرية مخبأة بين طيات الملابس.
قرر ياسين أحمد مصطفي مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنة 2021.
يأتي ذلك بناء علي تعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور أحمد القرنشاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر وأشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركى بالمنطقة الشرقية، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.
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