تعرف على أفضل المناطق لإنشاء محطات شمسية ورياح لتوليد الكهرباء فى مصر

كتبت رحمة رمضان

يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريدون معرفته عن خريطة أطلس مصر للأماكن الأكثر سطوعا للشمس والأكثر سرعة للرياح والتى تصلح لإنشاء محطات شمسية ورياح لتوليد الكهرباء بأعلى كفاءة طوال العام، وهى كالآتي:

1- تبلغ إجمالى المساحة التى يمكن الاستفادة منها لإنشاء محطات شمسية و رياح لتوليد الكهرباء فى مصر 7673 كيلو متر.

2- إجمالى القدرات التى سيتم توليدها على مساحة 7673 كيلو متر تبلغ 90 الف ميجا وات.

3- بالنسبة للمساحات التى تصلح لإنشاء محطات رياح لتوليد الكهرباء :

- منطقة خليج السويس على مساحة 1220 كيلو متر مربع باجمالى قدرات تبلغ 3550 ميجا وات.

- منطقة شرق النيل على مساحة 841 كيلو متر مربع باجمالى قدرات تبلغ 5800 ميجا وات.

- منطقة غرب النيل على مساحة 3636 كيلو متر مربع باجمالى قدرات تبلغ 23 الف 350 ميجا وات.

4- المساحات التى تصلح لإنشاء محطات شمسية لتوليد الكهرباء فى مصر.

- منطقة شرق النيل على مساحة 12 الف 90 كيلو متر مربع باجمالى قدرات تبلغ 24 الف 900 ميجا وات.

- منطقة غرب النيل على مساحة 606 كيلو متر مربع باجمالى قدرات تبلغ 17 الف 400 ميجا وات.

- منطقة بنبان بمحافظة أسوان على مساحة 37 كيلو متر مربع باجمالى قدرات تبلغ 1800 ميجا وات.

- منطقة كوم امبو على مساحة 7 كيلو متر مربع باجمالى قدرات تبلغ 260 ميجا وات.