تخصيص 4 مراكز معتمدة بالمنيا لصرف لقاح كورونا للمواطنين

المنيا- حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، تخصيص 4 مراكز طبية معتمدة لتطعيم وتلقيح المواطنين بلقاح فيروس كورونا داخل المحافظة، وأوضح المحافظ، أن المراكز الأربعة المعتمدة هى مركز طبى قلندول بمركز ملوى ومركز طبى شباب المستقبل بمدينة المنيا الجديدة ومركز طبى القيس بمركز بنى مزار بالإضافة إلى مستشفى سمالوط النموذجي.

أكد المحافظ فى بيان، أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة تطعيم المواطنين، عقب الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية فى جميع المستشفيات وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وقدم المحافظ، الشكر لجميع الأطقم الطبية، وكافة العاملين بالقطاع الصحى بالمحافظة، مثمناً دورهم الإيجابى فى الوقوف صفاً واحداً للتصدى لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، إن المراكز الأربعة ستعمل بدءا من غدا الأربعاء 24 مارس لصرف اللقاح للمواطنين، مؤكدا أن التطعيم للمواطنين بلقاح فيروس كورونا سيكون عن طريق المنظومة الإليكترونية لصرف اللقاحات، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بإطلاق موقع إليكترونى لتسجيل المواطنين الراغبين فى الحصول على هذه اللقاحات، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وللحصول على أية معلومات يمكن الاتصال على الخط الساخن15335.