انتهاء أعمال تطوير ميدان المحطة.. وإنشاء ممشى سياحى بمحيط مسجد السيد البدوى

وتقوم محافظة الغربية بجهود كبيرة للانتهاء من أعمال التطوير بمحيط منقطة مسجد السيد البدوى، كان محافظ الغربية وقع بروتوكول تعاون بين المحافظة والجهاز القومى للتنسيق الحضارى التابع لوزارة الثقافة، لتطوير وتجميل محيط مسجد السيد البدوى والمسارات المؤديه له.

وقال المحافظ إن البروتوكول يهدف إلى إنهاء حالة العشوائيات المحيطة بمنطقة السيد البدوي سواء من الباعة الجائلين أو المعتدين على حرم الطريق، وكذلك تأهيل المنطقة لاستقبال الزيارات المحلية والدولية حيث سيتم إنشاء ممشى سياحى وتوحيد عرض الأرصفة.