اليوم السابع
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انتهاء أعمال تطوير ميدان المحطة.. وإنشاء ممشى سياحى بمحيط مسجد السيد البدوى

الثلاثاء، 23 مارس 2021 01:03 م
انتهاء أعمال تطوير ميدان المحطة.. وإنشاء ممشى سياحى بمحيط مسجد السيد البدوى الانتهاء من أعمال تطوير ميدان المحطة والعمل بالممشى السياحى
الغربية محمد طارق

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أجرى تليفزيون اليوم السابع، بث مباشرا حول أعمال التطوير الجارية بمحيط منطقة مسجد السيد البدوى أحد أهم الآثار الإسلامية داخل المحافظة، والتي يقبل عليها السياح لزيارة الضريح والاستمتاع بالروحانيات، وكذلك الانتهاء من أعمال تطوير ميدان المحطة.

وتقوم محافظة الغربية بجهود كبيرة للانتهاء من أعمال التطوير بمحيط منقطة مسجد السيد البدوى، كان محافظ الغربية وقع بروتوكول تعاون بين المحافظة والجهاز القومى للتنسيق الحضارى التابع لوزارة الثقافة، لتطوير وتجميل محيط مسجد السيد البدوى والمسارات المؤديه له.
 
وقال المحافظ إن البروتوكول يهدف إلى إنهاء حالة العشوائيات المحيطة بمنطقة السيد البدوي سواء من الباعة الجائلين أو المعتدين على حرم الطريق، وكذلك تأهيل المنطقة لاستقبال الزيارات المحلية والدولية حيث سيتم إنشاء ممشى سياحى وتوحيد عرض الأرصفة.
 
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الانتهاء من أعمال تطوير ميدان المحطة 
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الانتهاء من أعمال تطوير ميدان المحطة

 


اعمال تطوير مسجد السيد البدوي

اعمال تطوير ميدان المحطة

ميدان المحطة

مسجد السيد البدوي

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