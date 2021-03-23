انتظام العمل بمرفق معديات مدينتى بورسعيد وببورفؤاد رغم سوء الأحوال الجوية

بورسعيد - محمد فرج

يشهد مرفق المعديات الذى يربط بين مدينتى بورسعيد وبورفؤاد لنقل الركاب والزائرين والعاملين بموانئ شرق بورسعيد انتظام العمل به رغم سوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد بسبب منخفض خماسينى قادم من الصحراء الليبية.

من جانبه أكد مصدر ملاحى، لـ"اليوم السابع"، أن البلاد تتعرض لرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على الأماكن المكشوفة، وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض خماسينى قادم من الصحراء الليبية.

ولفت إلى أن سرعة الرياح قد تصل لـ 40 إلى 50 كم فى الساعة، وأنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة تساعد على تحسن حالة الجو .

كما أكد المصدر الملاحى، أن مرفق المعديات يعمل على مدار الـ 24 ساعة لنقل الركاب والسيارات من وإلى بورسعيد / بورفؤاد، للحفاظ على سلامة المواطنين من الرياح المثيرة للرمال والأتربة.