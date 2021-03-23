"اليوم السابع" فى جولة لمتابعة أعمال توسعة طريق المسار السياحى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

مشروع قومى جديد تعمل فيه محافظة الأقصر لخدمة حركة الحافلات والباصات السياحية التى تخرج من البر الشرقى إلى المعالم الأثرية والسياحية فى البر الغربى بصورة يومية صباحاً ومساء والعكس، وهو "توسعة المسار السياحى" والذي يخدم المراسى النيلية وحركة المرور اليومية فى مدينة البياضية، والذي تم قطع شوط كبير داخلها ويجرى الاستعداد لرصفه خلال الفترة المقبلة بعد أعمال التوسعة.

وفى هذا الصدد يقول وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، إن طريق المسار السياحى يبدأ من مدخل مدينة البياضية بحدود جزيرة العوامية، ويصل حتى منطقة كوبرى البغدادى، والذي تمت توسعته على مدار الشهور الماضية لخدمة حركة الحافلات والباصات السياحية خلال التنقل بين شرق وغرب محافظة الأقصر، لزيارة المعالم الآثرية والسياحية المختلفة، موضحاً أنه تمت أعمال التوسعة التى تجرى فى طريق المسار السياحى بالمدينة، في اطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، لخدمة الأفواج والحافلات السياحية، موضحاً إنه كان يتم العمل بصورة يومية فى توسعة وتطوير طريق المسار السياحي مع الشركة المنفذة للمشروع، مؤكداً علي أنه تم الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المقرر، وتم إنتهاء رمى التربة الزلطية وعمل التدعيم على الطريق وتستعد المدينة لبدء الرصف خلال الأيام المقبل.

وأكد رئيس مركز ومدينة البياضية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم مؤخراً العمل بخطة رصف الطرق بالمدينة بشارع المسار السياحى والشوارع الداخلية بالمركز، وذلك طبقا للخطة الموضوعة من المدينة، ووفقا للاعتمادات المالية المخصص، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كما أنه تم فتح طريق جديد من داخل البياضية حتى طريق مصطفى كامل ليكون محور جديد داخل المدينة لتقديم خدمة أفضل لمواطنى المدينة، مشيرا إلى أنه سيتم رصف جميع الشوارع التى تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية لها بالمدينة.