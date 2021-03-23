"اليوم السابع" داخل منزل الأم المثالية بالبحيرة بعد تكريمها من الرئيس السيسى

البحيرة - ناصر جودة

شهدت قرية خربتا، التابعة لمركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، حالة من البهجة والسرور بعد الإعلان عن فوز إنعام هاشم، بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، وتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لها خلال الاحتفال بعيد الأم.

وتوافد أهالى القرية على منزل الأم المثالية لتهنئتها والتقاط الصور التذكارية معها، معتبرين أن حصولها على اللقب هو فوز مستحق لكل الأمهات المكافحات اللائى قدمن التضحيات من أجل أبنائهن.

فوز الحاجة إنعام التى تبلغ من العمر 60 عاما لم يأت من فراغ بل هو تتويجا لأعمالها خلال أكثر من 27 عاما كافحت فيها بشرف لتربية أبنائها بعد وفاة زوجها ليحصلوا على أعلى الدرجات العلمية.

" اليوم السابع" حاولت الاقتراب من هذا المشهد الإنسانى بامتياز لرصد تفاصيله المختلفة، وفى البداية تروى الحاجة إنعام هاشم، قصة كفاحها فى الحياة وتقول "أديت رسالتى نحو أبنائى الثلاثة على أكمل وجه رغم الظروف الصعبة التى مرت بنا ".

وأضافت إنعام هاشم "بعد وفاة زوجى الذى كان يعمل مزارعا منذ حوالى 27 سنة تفرغت لرعاية أبنائى سلمى وعبد الرحمن وعبد السلام حتى حصلوا على أعلى الدرجات العلمية فى الطب والصيدلة وتزوجوا وأنجبوا".

وأكدت الأم المثالية بالبحيرة، على معاناتها الشديدة خلال رعايتها لأبنائها طوال السنوات الماضية، قائلة "مررنا بظروف صعبة لا يعملها إلا الله وكنت وأولادى الأب والأم خاصة وإن معاش زوجى فى البداية كان لا يتعدى 80 جنيها وكل ما نملكه من الدنيا قطعة أرض تم تأجيرها ومحلات تم اقتطاعها من المنزل للمساهمة فى نفقات المعيشة، موضحة أنها رفضت الزواج تماما بعد وفاة والد أبنائى رغم سنى الصغير وضغوط الأسرة الشديدة عليا قائلة "لأن أولادى كانوا أهم شىء فى حياتى".

وعن مدى توقعها بالفوز بلقب الأم المثالية، أكدت هاشم عدم معرفتها بالأمر من الأساس إلا بعد فوزه " ولادى قدموا فى المسابقة بدون علمى لأنهم كانو عايزين يعملوا لى مفاجأة لو فزت والحمد لله كلل الله مسعاهم فى الخير.

وعن أصعب المواقف التى مرت بها، أكدت الحاجة أنعام هاشم، أن فترة الدراسة الجامعية لأبنائها هى من أصعب الفترات فى حياتها، ومصاريف دراسة الطب والصيدلة قسمت وسطى" لأنها كانت عالية جدا بالنسبة لدخلى ولكن الحمد لله ربنا سهل علينا لغاية ولادى ما اتخرجوا من الجامعة".

وأعربت الأم المثالية بالبحيرة، عن سعادتها بتكريم الرئيس السيسى لها خلال الاحتفال بعيد الأم، وقالت " الحمد لله عمرى ما كنت أتصور إنى أقابل الرئيس السيسى.. ده كان ولا فى الأحلام بس ربنا حققه لأنه الوحيد اللى يعرف النوايا المخلصة".

وعن أمنياتها فى الحياة، أكدت إنعام هاشم، أن أهم أمنياتها أن تكون مصر وشبابها بخير وفى حالة إستقرار وأمان وأن تقوم بمناسك الحج وزيارة قبر الرسول صلى عليه وسلم.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قد قام بتكريم الأمهات المثاليات لعام 2021.

وأعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اسم الأم المثالية على مستوى الجمهورية وفازت به فاطمة سيد أحمد السيد هريش، من محافظة الإسماعيلية، وفازت سعيدة إبراهيم رزق عبد السلام بالمركز الثانى على الجمهورية من محافظة كفر الشيخ، وجاءت فوزية حامد محمد حامد حسن فى المركز الثالث من محافظة القليوبية وزينب أحمد أحمد مكى الأولى على محافظة الجيزة.

كما أعلنت نيفين القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة وفقا للشروط التى تم وضعها من قبل لجان وزارة التضامن الاجتماعى.



الام المثالية انعام هاشم فى البحيرة ونجلها (2)



الام المثالية ونجلها مع محرر اليوم السابع



الام المثالية انعام هاشم فى البحيرة ونجلها (1)



الأم المثالية فى البحيرة (1)