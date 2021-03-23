اليوم السابع
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النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات بواقعة سرقة 290 ألف جنيه من شقة بعين شمس

الثلاثاء، 23 مارس 2021 12:53 م
النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات بواقعة سرقة 290 ألف جنيه من شقة بعين شمس سرقة _ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة عين شمس الجزئية، بسرعة القبض على المتهم بسرقة 290 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من شقة سكنية فى عين شمس، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة.

 

البداية كانت بتلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من مواطن مفاده أنه عقب عودته إلى شقته اكتشف سرقة 290 ألف جنيه ومشغولات ذهبية خاصة بزوجته من داخل شقتهما، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على تفاصيل الحادث.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بضبطه وإحضاره.


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